Guga recebe homenagem por contribuição na Davis

Na torcida pelo Brasil nesta Copa Davis, Gustavo Kuerten recebeu neste sábado uma homenagem da Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês) por suas participações na tradicional competição entre países. O prêmio, destinado a tenistas que disputaram ao menos 20 confrontos, foi entregue na quadra de saibro montada no Ginásio do Ibirapuera, que recebe o confronto entre Brasil e Espanha, pelos playoffs da Davis, neste fim de semana.

Tricampeão de Roland Garros e ex-número 1 do mundo, Guga foi homenageado com o Davis Cup Commitment Award - Prêmio de Compromisso da Copa Davis, em tradução livre - pelos 23 confrontos em que esteve em quadra defendendo a equipe brasileira entre 1996 e 2007. Ao todo, o ex-tenista catarinense faturou 34 vitórias (21 em simples e 13 nas duplas) e sofreu 18 derrotas (11 em simples e 7 nas duplas).

Sob a liderança do campeão da Masters Cup de 2000 (atual ATP Finals), o Brasil alcançou três quartas de final e uma semifinal na Davis. Em um dos melhores duelos, os brasileiros venceram a tradicional equipe da Espanha, então liderada por Carlos Moyá, atual capitão do time que está no Ibirapuera, e Alex Corretja, em solo espanhol, por 3 a 2, em 1999.

"Se eu tivesse que definir a Copa Davis em poucas palavras, eu definiria como: coração, paixão e nação", declarou o tenista aposentado em 2008 ao receber o troféu.

Além de Guga, foram homenageados os brasileiros Carlos Kirmayir, Cássio Motta, Luiz Mattar e Jaime Oncins, que não esteve presente no Ibirapuera para receber o troféu criado para comemorar os 100 anos da ITF comemorados no ano passado.

"A disputa de abril de 99 foi fundamental na minha carreira. Eu saí da Copa Davis um outro jogador. Aquela disputa contra a Espanha representou o maior salto no meu tênis até aquele momento", comentou o catarinense.

Kirmayir disputou 28 confrontos na Davis nas décadas de 1970 e 1980, com 34 triunfos e 22 derrotas. Com o mesmo número de duelos, Motta esteve em quadra pelo Brasil desde o fim dos anos 1970 até o início dos 1990 e acumulou 28 vitórias e sofreu 21 revezes. Mattar, por sua vez, jogou 20 confrontos (20 vitórias e 18 derrotas) nos anos 1980 e 1990. E Oncins, que foi parceiro de Guga no time nacional, disputou 25 duelos (23 vitórias e 14 derrotas) entre os anos 1990 e 2001.

Assim como os brasileiros, outros grandes tenistas do circuito estão sendo homenageados neste fim de semana de partidas da Davis. Entre eles, estão o australiano Lleyton Hewitt, algoz de Guga e Oncins no confronto das quartas de final de 2001, o romeno Victor Hanescu e o indiano Rohan Bopanna, especialista em duplas.