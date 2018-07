Guga revive terceiro título de Roland Garros

RIO - Quando estava na ativa, Gustavo Kuerten emocionava os fãs de tênis com incríveis conquistas, algo antes impensável para um brasileiro, já que o País não tem muita tradição no tênis. Desde que abandonou o circuito profissional, em 2008, por causa de crônica lesão no quadril, Guga não se furta a continuar emocionando. Hoje, no Maracanãzinho, o catarinense reedita contra Alex Corretja a final de Roland Garros de 2001 no encerramento do Rio Champions (a final do torneio master está marcada para as 19 horas).

A final de 2001 começou muito equilibrada. Num domingo de muito vento em Paris, Corretja iniciou com vitória na primeira parcial por 7/6 (7/3). Guga se recuperou no segundo set (7/5) e dali para frente passou a dominar amplamente. Fechou o jogo com 6/2 e 6/0 e comemorou o tricampeonato de um dos maiores torneios do mundo.

“Mesmo quando eu tentava errar uma bola ela entrava”, lembra Guga, que quase foi eliminado nas oitavas de final do torneio, quando virou um jogo quase perdido diante de Michael Russel e desenhou um coração no saibro da quadra central. “Foi o meu ano mais emocionante em Paris, por causa daquele jogo com o Russell e foi o ano em que eu mais curti a vitória.”

Já Corretja não tem uma boa lembrança. “Foi a derrota mais dolorida da minha vida, porque sabia que não teria outra chance de conquistar Roland Garros”, conta o espanhol. “Esperei por essa revanche por 10 anos”, brinca o ex-número 2 do mundo.