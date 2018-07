Guga visita UPP na Favela da Mangueira, no Rio

RIO - O tricampeão de Roland Garros (1997, 2000 e 2001) Gustavo Kuerten deixou os treinamentos para repetir o duelo da final de 10 anos atrás contra Alex Corretja para conhecer uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) implantada pela Secretaria de Segurança Pública do Rio na Favela da Mangueira. Guga atraiu uma horda de pessoas da comunidade e jornalistas até o projeto.

A iniciativa serviu para promover o confronto com Corretja, na noite de sábado, que fecha o Rio Champions, torneio que reúne alguns veteranos do circuito mundial no Maracanãzinho a partir desta quinta-feira. Guga se engajou em vários projetos sociais desde que abandonou o tênis profissional. Mantém uma fundação em Santa Catarina que ajuda crianças carentes, deficientes e famílias de menor renda. Ontem, aproveitou a visita para bater bola com crianças da favela.