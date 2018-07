Guilherme Clezar recebe convite e joga Brasil Open, no Ibirapuera

SÃO PAULO - Os organizadores do Brasil Open anunciaram nesta segunda-feira o convite ao gaúcho Guilherme Clezar para participar do torneio, que será realizado em São Paulo entre os dias 24 de fevereiro e 2 de março, no complexo do Ibirapuera. O wild card é o segundo recebido nas últimas semanas por Clezar, que também foi chamado para jogar a chave principal do Rio Open e estreará diante do argentino Federico Delbonis.

Clezar, de 21 anos, está em 163º lugar no ranking da ATP e já participou outras duas vezes do Brasil Open. Em 2011, quando o torneio ainda era realizado na Costa do Sauipe, perdeu na primeira rodada para o brasileiro João Souza. Já no ano passado, após avançar no qualifying, caiu na estreia na chave principal para o compatriota Thomaz Bellucci.

"Só tenho a agradecer e muito ao Luis Felipe Tavares, diretor do Brasil Open, por mais essa oportunidade. Ele vem me ajudando bastante no desenvolvimento da minha carreira. Estou muito feliz pela chance que estou tendo de jogar em São Paulo. Isso vai contribuir para minha evolução como jogador e espero corresponder à altura", afirmou.

Antes de Clezar, Bellucci havia recebido o outro convite para o Brasil Open. Os organizadores anunciarão nos próximos dias o terceiro e ultimo wild card para a chave principal do torneio em São Paulo, que terá o alemão Tommy Haas e o espanhol Nicolás Almagro como principais atrações.