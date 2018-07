Guilherme Clezar recebe convite para o Brasil Open

O Brasil terá pelo menos dois tenistas na chave principal do Brasil Open, que começa no próximo dia 9 de fevereiro, em São Paulo. Nesta quinta-feira, a organização do torneio de tênis anunciou que será do gaúcho Guilherme Clezar o primeiro wild card (convite). Assim, o tenista número 231 do ranking mundial entra direto na chave principal, sem precisar jogar o qualifying.

"No ano passado eu já havia sido contemplado com um wild card e infelizmente acabei caindo na primeira rodada. Este ano espero ir além, principalmente por ser uma data muito importante, em que o Brasil Open completa 15 anos. Eu cresci assistindo aos jogos do torneio e hoje tenho a oportunidade de jogá-lo, ainda mais no meu país", comenta o tenista de 22 anos.

Clezar é apenas o sexto melhor brasileiro do ranking. Mesmo assim, vai jogar o Brasil Open pela quarta vez - perdeu na estreia em todas as outras oportunidades. Thomaz Bellucci também está na chave principal.