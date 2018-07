Guilherme Clezar supera rodada dupla e é campeão do Brasil Masters Cup

COSTA DO SAUÍPE - O tenista Guilherme Clezar superou uma rodada dupla neste sábado para conquistar o título do Brasil Masters Cup pela primeira vez. Na decisão, o gaúcho não deu chances para Bruno Sant'Anna e atropelou o rival por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2.

"Foi um bom torneio, acho que consegui jogar legal, vim mantendo as coisas que terminei fazendo bem neste ano e agora vamos com tudo para 2014", afirmou.

Para ficar com a taça, Clezar teve de entrar em quadra também pela manhã para disputar as partidas adiadas pela chuva na Costa do Sauípe, na Bahia. Na semifinal, o atleta bateu o paulista Rogério Dutra Silva em sets diretos, parciais de 6/2 e 6/3. Já Sant'Anna se garantiu na decisão ao superar o carioca Fernando Romboli em apertado confronto definido em dois tie-breaks.

DUPLAS

Bruno Soares e Marcelo Melo fecharam a programação do dia em uma exibição contra André Sá e Marcelo Demoliner. O entrosamento da parceria mineira prevaleceu e eles levaram a melhor com 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/1.