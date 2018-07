Gulbis avança e 3 favoritos são eliminados na Rússia O letão Ernests Gulbis venceu o espanhol Roberto Bautista Agut por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, nesta sexta-feira, e foi o único favorito a avançar às semifinais do Torneio de São Petersburgo. Sexto cabeça de chave do ATP 250 russo, ele viu outros três tenistas serem eliminados na condição de favoritos nas quartas de final.