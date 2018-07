Gulbis bate Nieminen e será rival de Haas em Munique

Ex-número 2 do ranking mundial, Haas já estreará diretamente na segunda fase da competição por ser cabeça de chave e tentará bater Gulbis depois de amargar duas derrotas nos dois últimos duelos diante do rival. O jogador da Letônia levou a melhor sobre o alemão na estreia do US Open de 2012, em um jogo de cinco sets, e neste ano eliminou o adversário de 35 anos na semifinal do Torneio de Delray Beach por 2 sets a 1. Antes disso, porém, Haas derrotou Gulbis no Masters 1.000 de Madri de 2009, no saibro, também por 2 a 1.

Já o ucraniano Alexandr Dolgopolov e o alemão Florian Mayer confirmaram a condição de respectivos quinto e sexto cabeças de chave em suas estreias nesta terça. O primeiro deles avançou ao superar o seu compatriota Sergiy Stakhovsky com parciais de 6/4 e 6/2, enquanto o tenista da casa passou pelo polonês Lukasz Kubot por 2 a 1, com 7/6 (7/2), 4/6 e 7/5.

Também no grupo dos cabeças de chave, o russo Mikhail Youzhny e o austríaco Jurgen Melzer foram eliminados logo na estreia. Sétimo pré-classificado, o tenista da Rússia caiu diante do checo Radek Stepanek com parciais de 6/4, 5/7 e 6/4, enquanto o oitavo maior favorito acabou derrotado pelo francês Gael Monfils por duplo 6/3.

O esloveno Grega Zemlja, por sua vez, passou pelo australiano John Millman por duplo 6/2 nesta terça e se credenciou para enfrentar o sérvio Janko Tipsarevic, cabeça de chave número 1 da competição, que também estreia na segunda rodada. Outro sérvio garantido na próxima fase é Viktor Troicki, que neste dia de duelos superou o alemão Matthias Bachinger por 6/3 e 6/2. Para o segundo estágio da competição também avançou o casaque Evgeny Korolev, autor da eliminação do cipriota Marcos Baghdatis com parciais de 7/5 e 7/6 (7/3) nesta terça-feira.