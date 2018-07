Gulbis derrota alemão na estreia em Kuala Lumpur

O letão Ernests Gulbis se classificou nesta quinta-feira para as quartas de final do Torneio de Kuala Lumpur. O número 13 do mundo e segundo cabeça de chave no ATP 250 malaio avançou na sua partida de estreia ao derrotar o alemão Philipp Petzschner, 524.º colocado no ranking e que veio do qualifying, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (3/7) e 6/1, em 2 horas e 3 minutos.

A vitória empatou o confronto direito entre Gulbis e Petzschner em 1 a 1. E ela foi assegurada graças, principalmente, ao potente saque do tenista letão, que fez 15 aces, embora tenha cometido oito duplas faltas.

Agora, nas quartas de final, Gulbis terá pela frente outro tenista alemão. Ele vai encarar Benjamin Becker, número 66 do mundo, que nesta quinta-feira derrotou o francês Pierre-Hugues Herbert (6/4 e 7/6).

Número 25 do mundo, o argentino Leonardo Mayer foi eliminado em Kuala Lumpur ao perder para o finlandês Jarkko Nieminen, 57.º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4. Seu próximo adversário será o espanhol Pablo Andujar, número 45 do mundo, que venceu o polonês Michal Przysiezny por 2 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/7 (6/8) e 6/3.

Os outros dois confrontos das quartas de final em Kuala Lumpur já estavam definidos. O japonês Kei Nishikori vai duelar com o australiano Marinko Matosevic e o francês Julien Benneteau enfrentará o uruguaio Pablo Cuevas.