Gulbis desbanca Fish e ganha título em Los Angeles O letão Ernest Gulbis confirmou neste domingo a condição de grande surpresa desta edição do Torneio de Los Angeles. O tenista, que já havia eliminado o argentino Juan Martín del Potro nas quartas de final, desta vez superou na decisão o favoritismo do norte-americano Mardy Fish, cabeça de chave número 1, e conquistou o título do ATP 250 disputado em piso sintético e que distribui US$ 619.500,00 em prêmios.