Gulbis e García-López fazem final em São Petersburgo

Número 36 do mundo, Gulbis converteu três break points na partida contra o 112º colocado no ranking da ATP, sendo o último deles no nono game do segundo set, para vencer a partida. Assim, o letão se classificou para a sua segunda final nesta temporada, depois de ganhar seu terceiro título na carreira em Delray Beach, em fevereiro.

García-López, número 74 do mundo, ganhou seis games consecutivos no primeiro set contra Souza, o 89º colocado no ranking da ATP, e quebrou o saque do oponente duas vezes na segunda parcial antes de selar a vitória no seu segundo match point. O espanhol, que foi vice-campeão do Torneio de Bucareste em abril, busca o seu terceiro título na carreira. Ele foi campeão pela última vez em 2010, em Bangcoc.

Przysiezny e Sousa jogaram suas primeiras semifinais em torneios de nível ATP. O confronto direto entre Gulbis e García-López, que derrotaram os estreantes e vão decidir o Torneio de São Petersburgo, está empatado em 1 a 1.