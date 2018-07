Gulbis é massacrado na estreia em Montecarlo e Bautista Agut avança sem sustos Um dos três cabeças de chave que entraram em quadra nesta segunda-feira no Masters 1000 de Montecarlo, o letão Ernests Gulbis foi surrado na sua partida de estreia. O número 17 do mundo perdeu para o austríaco Andreas Haider-Maurer, 52º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0, em apenas 58 minutos.