Gulbis fica sem palavras após vitória sobre Federer "Não tenho palavras em inglês para descrever esse momento. É indescritível", afirmou o tenista letão Ernests Gulbis após a vitória sobre o suíço Roger Federer, nesta terça-feira, no Masters 1000 de Roma. Número 40 do mundo, ele conseguiu o maior resultado de sua carreira, ao derrotar o líder do ranking por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/1 e 7/5.