Gulbis supera Lopez, e encara Nadal na semi em Roma

Agora Gulbis terá mais uma missão complicada pela frente. Ele enfrentará o espanhol Rafael Nadal, número três do mundo, que acumula uma série de oito vitórias seguidas no saibro sem perder sets.

O letão será o único jogador que não é da Espanha nas semifinais de Roma. Na outra ponta da chave, David Ferrer e Fernando Verdasco vão duelar em busca de uma vaga na decisão do torneio.

Nesta sexta, Gulbis e López fizeram um primeiro set muito equilibrado. Os dois exibiram praticamente o mesmo aproveitamento com o primeiro saque e faturaram uma quebra cada um. Assim, a parcial foi decidida no tie break, em nova disputa equilibrada, com leve vantagem do letão.

O revés abalou o espanhol, que caiu de rendimento no segundo set. Embalado, Gulbis quebrou o saque do rival por duas vezes seguidas e abriu 4 a 0 no placar. Sem mostrar resistência, Lopez chegou a ameaçar o serviço do letão em uma única oportunidade, mas não evitou a derrota, em 1h36min de confronto.