Gulbis supera Tsonga e fatura título em Marselha

Tsonga era o atual campeão do Torneio de Marselha, mas não resistiu a Gulbis, que disparou 14 aces, seis a mais do que o francês. No primeiro set, os tenistas não converteram os break points que tiveram - foram três para o letão e um para o francês. Assim, a definição da parcial ficou para o tie-break, vencido por Gulbis.

No segundo set, o letão se salvou na única chance que Tsonga teve para quebrar o seu saque e aproveitou uma das oito oportunidades que conseguiu para quebrar o saque do francês. Assim, fechou a parcial em 6/4 e o jogo em 2 sets a 0, faturando o título do Torneio de Marselha.

Assim, Gulbis se sagrou campeão pela quinta vez na sua carreira e segue com 100% de aproveitamento em finais. Esse retrospecto também inclui decisões de duplas, pois o letão venceu as duas que disputou. Com o título, Gulbis deve entrar pela primeira vez no Top 20 do ranking da ATP na atualização desta segunda-feira.