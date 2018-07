Gulbis vence Baghdatis e enfrenta Federer em Roma O letão Ernests Gulbis será o adversário de estreia do suíço Roger Federer no Masters 1000 de Roma. Nesta segunda-feira, o número 40 do mundo passou pelo cipriota Marcos Baghdatis, 33º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com um duplo 6/2, em 1 hora e 9 minutos.