Gustavo Kuerten celebra aniversário de feito histórico na Marquês de Sapucaí

"Precisamos nos concentrar em investir na base, aumentando o número de jogadores e na capacitação dos professores de tênis", disse o ex-atleta, ao justificar a opção por celebrar o feito ao lado das crianças.

No evento, Guga bateu bola com o público infantil em miniquadras espalhadas pelo sambódromo e comemorou a histórica chegada ao topo do ranking com um bolo customizado. "Para mim, o sentimento que ficou da vitória em Lisboa foi o da gratidão. E a consequência mais gratificante é poder estar aqui, nesse local, contagiando essa garotada, quinze anos depois, num verdadeiro banho de alegria", afirmou.

Guga ascendeu ao topo do ranking ao se sagrar campeão da Masters Cup de Lisboa (atualmente chamada de ATP Finals), no dia 3 de dezembro de 2000. No tradicional torneio, que encerra a temporada reunindo os oito melhores tenistas do ano, o brasileiro brilhou na quadra dura, que não era sua especialidade, para vencer tenistas do calibre de Pete Sampras e Andre Agassi.

Com a pontuação somada naquela competição, uma das mais importantes do circuito profissional, Guga garantiu a posição de número 1 do mundo, posto que ocupou por 43 semanas nos meses seguintes. A data especial foi reconhecida pela Confederação Brasileira de Tênis, que elegeu o dia 3 de dezembro como o Dia Nacional do Tênis.