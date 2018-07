Gustavo Kuerten receberá mais homenagens neste domingo em Paris

Como aconteceu na conquista dos seus três títulos em Roland Garros, Guga será celebrado hoje, minutos antes da final masculina. Ele vai receber o anel do Hall da Fama do Tênis na comemoração dos vinte anos do primeiro troféu no saibro de Paris.

Guga vai entrar para um seleto grupo de ex-tenistas, que inclui lendas como John McEnroe, Bjorn Borg e Martina Navratilova. Antes, somente um tenista nacional ganhou o anel: Maria Esther Bueno, em 2011.

A entrega da joia será realizada por volta das 9h30 (horário de Brasília) e contará com os principais dirigentes do Hall da Fama, como Stan Smith e Todd Martin, outros ex-tenistas – a final masculina, entre Stan Wawrinka e Rafael Nadal, está marcada para as 10h. “O Hall da Fama é uma excelente plataforma para motivar e unir as pessoas pelo esporte”, diz o brasileiro ex-número 1 do mundo.

O anel encerra uma série de homenagens que vêm celebrando os 20 anos do título. Elas tiveram início com o lançamento de um documentário sobre a trajetória surpreendente do catarinense naquele ano, quando era apenas o 66.º do ranking. O curta foi produzido pela Federação Francesa de Tênis (FFT).

Na quinta passada, data exata do aniversário dos 20 anos, a FFT homenageou o brasileiro em seu próprio País. Em parceria com a Arquidiocese do Rio, iluminou o Cristo Redentor de azul e amarelo, cores do famoso e marcante uniforme em 1997.

Presidente da FFT, Bernard Giudicelli, resumiu as festividades ao Estado: “Esta é a mágica de Roland Garros: você não precisa ser francês para se tornar um herói”.