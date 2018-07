Há um ano sem jogar, Del Potro anuncia que volta ao tênis este mês

"Gostaria de dividir essa notícia e também a felicidade que sinto sabendo que vou disputar um torneio mais uma vez depois de tanto tempo. Tenho sorte de estar rodeado por grandes pessoas, que descartaram qualquer pensamento de aposentadoria e estiveram sempre lá para me encorajar" disse ele no vídeo, publicado em seu canal no Youtube.

Campeão do US Open de 2009, Del Potro se manteve entre os 10 primeiros do mundo entre outubro de 2008 e setembro de 2010. Lidou com uma lesão no pulso direito, despencou para o 484.º lugar e recuperou o Top 10 em janeiro de 2012. Alcançou o quarto lugar do ranking em fevereiro de 2014 e, desde então, quase não conseguiu mais jogar.

Voltou no começo do ano passado, disputou dois torneios, mass voltou a se lesionar, passando pela terceira cirurgia no pulso. "Peço paciência, porque vai ser meu primeiro torneio. É parte da minha reabilitação voltar ao circuito, e às quadras. Vai me ajudar muito estar num torneio contra os melhores do mundo", comentou o argentino. Atualmente ele é o 1.041.º do ranking, defendendo apenas os pontos da derrota na estreia em Miami no ano passado.