Haas bate Kohlschreiber e faz final com Federer em Halle Na semifinal caseira do Torneio de Halle, na Alemanha, disputado em quadras de grama, o veterano Tommy Haas se deu melhor. Neste sábado, o tenista de 34 anos derrotou o alemão Philipp Kohlschreiber, atual campeão do ATP 250 alemão, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 7/5, em 1 hora e 34 minutos, e se classificou para a sua primeira decisão na temporada.