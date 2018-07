Haas bate Monfils e reencontrará Federer em Halle Algoz de Roger Federer na final do ano passado do Torneio de Halle, o alemão Tommy Haas irá reencontrar o suíço na semifinal desta edição do ATP 250 realizada em quadras de grama na Alemanha, neste sábado. O tenista da casa se garantiu na luta por uma vaga na decisão ao vencer o francês Gale Monfils por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (4/7), 6/3 e 6/3, nesta sexta-feira.