Haas e Gasquet vencem e avançam às quartas em Halle Cabeças de chave número 2 e 3, respectivamente, o francês Richard Gasquet e o alemão Tommy Haas confirmaram o favoritismo nesta quinta-feira e avançaram às quartas de final do Torneio de Halle, na Alemanha. Gasquet atropelou o austríaco Jurgen Melzer, número 36 do mundo, enquanto Haas derrotou o letão Ernests Gulbis, 38.º do ranking da ATP.