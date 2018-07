Haas e Raonic vencem e decidem Torneio de San Jose O alemão Tommy Haas e o canadense Milos Raonic vão disputar neste domingo a final do Torneio de San Jose, na Califórnia, disputado em quadras rápidas e que se despede neste ano do calendário do circuito mundial do tênis. Eles garantiram presença na decisão do ATP 250 norte-americano com vitórias na noite de sábado.