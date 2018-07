Haas elimina Wawrinka nas oitavas de final em Roma

Antes do duelo desta quinta-feira, Wawrinka e Haas só haviam se enfrentado uma vez, em 2006, com vitória do alemão no Torneio de Doha. E o triunfo se repetiu agora, garantindo Haas nas quartas de final em Roma. Agora, o seu adversário sairá do duelo entre o checo Tomas Berdych, número 6 do mundo, e o búlgaro Grigor Dimitrov, 14º colocado no ranking.

Assim, Haas, de 36 anos, segue firme na tentativa de repetir a sua melhor campanha em Roma, alcançada em 2002, quando perdeu a decisão para o norte-americano Andre Agassi. Além disso, com a vitória, o alemão encerrou um jejum de mais de um ano sem avançar às quartas de final de um Masters 1000 - o último havia sido o de Miami, em março de 2013, quando parou apenas nas semifinais.

Já Wawrinka, que foi campeão em Montecarlo, no primeiro Masters 1000 disputado em quadras de saibro nesta temporada, sofreu a sua segunda eliminação precoce nesse tipo de torneio - na semana passada, caiu logo na estreia em Madri ao perder para o austríaco Dominic Thiem.

No primeiro set da partida desta quinta-feira, Wawrinka e Haas trocaram quebras de saque no quinto e sexto games. Depois, o suíço se deu melhor ao converter um break point no 11º game, fechando a parcial em 7/5.

No segundo set, Wawrinka obteve uma quebra de serviço no terceiro game. No entanto, Haas reagiu imediatamente e venceu cinco games seguidos, com três break points aproveitados, e ganhou por 6/2 para empatar o jogo em 1 a 1. Na parcial decisiva, Haas quebrou o saque de Wawrinka no oitavo game e em seguida fechou a parcial em 6/3 e o jogo em 2 sets a 1 para avançar no Masters 1000 de Roma.

Também nesta quinta-feira, o canadense Milos Raonic, número dez do mundo, se garantiu nas quartas de final ao bater o francês Jo-Wilfried Tsonga, 13º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4, em 1 hora e 48 minutos. O próximo oponente de Raonic sairá do confronto entre o croata Ivan Dodig e o francês Jeremy Chardy.