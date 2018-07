Haas substitui Ferrer contra Roger Federer em São Paulo

"Infelizmente, quando voltei aos treinos depois dos títulos de Valência e Paris e ter jogado o Masters (ATP Finals) de Londres e a final da Copa da Davis (derrota para a República Checa), senti uma lesão nas costas que me impossibilitará de participar do Gillette Federer Tour", declarou Ferrer. "Estava muito contente em fazer parte desse grandioso evento, nesse que foi um dos melhores anos da minha carreira. Espero poder voltar ao Brasil em breve, quem sabe no Brasil Open ou mesmo em outra oportunidade", acrescentou.

Substituto de Ferrer, Tommy Haas tem 13 títulos na carreira, já foi o número 2 do ranking mundial da ATP e atualmente ocupa a 21.ª colocação. Ele e Federer já se enfrentaram 13 vezes no circuito profissional - 10 vencidas pelo suíço e 3 pelo alemão, a última delas este ano, na grama de Halle, na Alemanha, torneio em que foi o campeão.

O evento de exibição também contará com a presença do brasileiro Thomaz Bellucci e algumas das principais estrelas do tênis mundial. Entre eles estão o francês Jo-Wilfried Tsonga, a russa Maria Sharapova, a dinamarquesa Caroline Wozniacki, a norte-americana Serena Williams e a bielo-russa Victoria Azarenka. Para completar, os irmãos norte-americanos Bob e Mike Bryan, principal dupla do tênis mundial na atualidade, abrirão a programação do evento atuando contra os brasileiros Bruno Soares e Marcelo Melo.

Logo após o duelo de duplas, Federer irá jogar pela primeira vez uma partida de tênis no Brasil em confronto diante de Thomaz Bellucci, em 6 de dezembro. No dia seguinte, o suíço ficará apenas como espectador ilustre dos jogos Sharapova x Wozniacki e Bellucci x Tsonga. No dia 8, a programação do evento terá as partidas Serena x Azarenka e Federer x Tsonga. Por fim, no dia 9, além de Federer x Haas, Bellucci jogará a preliminar contra o espanhol Tommy Robredo.