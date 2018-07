Halep abre vantagem na liderança do ranking; Bia Haddad cai uma posição

As dez primeiras colocações do ranking feminino permaneceram inalteradas nesta segunda-feira, quando a WTA faz a atualização após os torneios encerrados no final de semana. A romena Simona Halep segue tranquila na ponta, com 8.055 pontos, após a vitória no Torneio de Stuttgart.

A suíça Caroline Wozniacki, que se machucou nas quartas de final do Torneio de Istambul, manteve o segundo lugar, com 6.790 pontos, e a espanhola Garbiñe Muguruza permaneceu em terceiro, com 6.065, também abandonou as oitavas em Stuttgart por lesão.

As posições começaram a ser alteradas a partir do 11º lugar, posição que a alemã Angelique Kerber roubou da compatriota Julia Görges, que agora está em 12º. A norte-americana Coco Vandeweghe, com o vice-campeonato em Stuttgart, subiu três posições e agora está em 13º lugar, com 2.738 pontos.

A brasileira Beatriz Haddad Maia caiu uma colocação e agora ocupa o 63º lugar, com 948 pontos. Ela tem agora a missão de defender 78 pontos no Torneio de Praga. A estreia está programada para acontecer nesta terça-feira, às 7h30 (de Brasília), contra a romena Mihaela Buzarnescu, 37ª colocada do ranking e sétima cabeça de chave da competição.

Confira a lista das 20 primeiras colocadas do ranking da WTA:

1.º - Simona Halep (ROM), 8.140 pontos

2.º - Caroline Wozniacki (DIN), 6.790

3.º - Garbiñe Muguruza (ESP), 6.065

4.º - Elina Svitolina (UCR), 5.630

5.º - Jelena Ostapenko (LET), 5.307

6.º - Karolina Pliskova (RCH), 4.730

7.º - Caroline García (FRA), 4.615

8.º - Venus Williams (EUA), 4.276

9.º - Sloane Stephens (EUA), 3.938

10.º - Petra Kvitova (RCH), 3.271

11.º - Angelique Kerber (ALE), 3.025

12.º - Julia Görges (ALE), 2.980

13.º - CoCo Vandeweghe (EUA), 2.738

14.º - Madison Keys (EUA), 2.722

15.º - Daria Kasatkina (RUS), 2.570

16.º - Anastasija Sevastova (LET), 2.505

17.º - Magdalena Rybarikova (ESL), 2.350

18.º - Ashleigh Barty (AUS), 2.318

19.º - Elise Mertens (BEL), 2.270

20.º - Kiki Bertens (HOL), 2.135

63.º - Beatriz Haddad Maia (BRA), 948