Halep adia cirurgia no nariz para defender Romênia na Fed Cup

"Eu tive que adiar a cirurgia para depois. É um pouco complicado para respirar, mas não é perigoso. Então posso adiar", afirmou a tenista número três do mundo, nesta sexta. "Antes eu tive alguns problemas, estava doente, mas agora estou bem", garantiu.

Halep vai abrir o confronto ao enfrentar Karolina Pliskova neste sábado. Na sequência, a local Monica Niculescu duelará com a experiente Petra Kvitova, atual 9ª colocada do ranking e principal referência do time checo, que defende o bicampeonato na atual edição da Fed Cup. No domingo, Halep enfrentará Kvitova, no jogo mais esperado do confronto.

Nas duplas, as romenas Andreea Mitu e Raluca Olaru vão enfrentar as checas Barbora Strycova e Denisa Allertova. Quem vencer neste duelo entre romenas e checas vai enfrentar na semifinal a equipe vitoriosa do duelo entre Alemanha e Suíça.