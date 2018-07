Halep aplica 'pneu' e arrasa Serena no Masters da WTA

A romena Simona Halep conquistou nesta quarta-feira uma das mais impressionantes vitórias da sua carreira. Em partida válida pela segunda rodada do Grupo Vermelho do Masters da WTA, torneio que reúne as oito melhores tenistas da temporada em Cingapura, a número 4 do mundo massacrou a norte-americana Serena Williams, líder do ranking, ao derrotá-la por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/2, em 1 hora e 5 minutos.

O confronto foi o quarto entre Serena e Halep e apenas o primeiro a ser vencido por Halep, que agora ficou em boas condições no Grupo Vermelho do Masters da WTA. Afinal, ela venceu os dois jogos que disputou e lidera a chave, enquanto Serena soma um triunfo e uma derrota. Derrotadas na estreia, a canadense Eugenie Bouchard e a sérvia Ana Ivanovic ainda se enfrentam nesta quarta-feira.

Com a sua classificação encaminhada às semifinais do Masters da WTA, Halep vai encarar Ivanovic na rodada final do Grupo Vermelho. Enquanto isso, Serena, que teve uma série de 16 vitórias no Masters da WTA encerrada con a derrota desta quarta-feira, terá pela frente Bouchard e precisará vencer para não correr o risco de ser eliminada e seguir na luta pelo seu quinto título do torneio, sendo o terceiro consecutivo.

No primeiro set da partida desta quarta-feira, Serena cometeu seis duplas faltas. Halep, então, se aproveitou para conseguir três quebras de serviço, no primeiro, terceiro e quinto games, para fechar a parcial em 6/0 e aplicar um "pneu" sobre a norte-americana, o que não acontecia desde maio de 2013, quando o a espanhola Anabel Medina Garrigues conseguiu o feito durante o Torneio de Madri.

Naquela ocasião, porém, Serena reagiu e venceu a partida, o que não aconteceu dessa vez em Cingapura. No segundo set, Halep salvou os seis break points que a número 1 do mundo teve e converteu os seus dois, no primeiro e quinto games, para vencer a parcial por 6/2, assegurando a sua vitória sobre Serena por 2 sets as 0.