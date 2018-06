Halep arrasa e vai à 3ª rodada em Paris; Muguruza e Sharapova também avançam

Atual líder do ranking mundial do tênis feminino, Simona Halep não teve problemas para confirmar o seu favoritismo e garantir vaga na terceira rodada de Roland Garros. A romena arrasou a norte-americana Taylor Townsend, 72ª colocada da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, em apenas 1h08min de jogo nesta quinta-feira.

Com o triunfo, Halep também assegurou a sua permanência do topo do ranking, sendo que ela precisa avançar pelo menos até a semifinal do Grand Slam realizado em Paris para se manter na ponta. Antes deste duelo desta quinta, a tenista da Romênia havia levado um susto na estreia ao perder o primeiro set do jogo contra Alison Riske, outra jogadora dos Estados Unidos, antes de buscar a virada.

Na próxima fase, a número 1 do mundo terá pela frente a alemã Andrea Petkovic, que em outro duelo desta quinta-feira derrotou a norte-americana Bethanie Mattek-Sands por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 7/6 (7/5).

Para se garantir com tranquilidade no confronto que valerá uma vaga nas oitavas de final, Halep exibiu eficiência ao aproveitar cinco de 12 chances de quebrar o saque de Taylor Townsend, que converteu um de apenas dois break points.

MUGURUZA E SHARAPOVA

Outras duas tenistas de destaque que garantiram classificação à terceira fase em Roland Garros nesta quinta-feira foram a espanhola Garbine Muguruza, terceira cabeça de chave, e a russa Maria Sharapova, ex-número 1 do mundo.

A espanhola superou a francesa Fiona Ferro por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, enquanto Sharapova despachou a croata Donna Vekic por 7/5 e 6/4.

A próxima rival de Muguruza será a australiana Samantha Stosur, que nesta quinta eliminou a russa Anastasia Pavlyuchenkova com parciais de 6/2 e 7/6 (7/1). Já Sharapova terá pela frente a checa Karolina Pliskova, que justificou a sua condição de sexta cabeça de chave ao bater a sua compatriota Lucie Safarova, de virada, com 3/6, 6/4 e 6/1.

Em outras partidas já encerradas nesta quinta em Paris, a belga Elise Mertens, a holandesa Kiki Bertens, a eslovaca Magdalena Rybarikova e a australiana Daria Gavrilova também fizeram valer o status de pré-classificadas e foram à terceira fase em Roland Garros.

A norte-americana Coco Vandeweghe, porém, caiu como 15ª cabeça de chave ao ser derrotada pela ucraniana Lesia Tsurenko, de virada, com 3/6, 6/4 e 6/0.