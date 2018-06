Halep arrasa Mertens, quebra série invicta de belga e avança às oitavas em Madri

Atual líder do ranking mundial, a romena Simona Halep garantiu vaga nas oitavas de final do Torneio de Madri ao arrasar a belga Elise Mertens por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3, nesta terça-feira, após 1h11min de confronto válido pela importante competição preparatória para Roland Garros, Grand Slam que começa no próximo dia 21, em Paris.

+ Pliskova supera Azarenka e encara Stephens nas oitavas em Madri

+ Após fiasco em Barcelona, Djokovic bate Nishikori em estreia no Masters de Madri

O triunfo também freou o embalo da 16ª tenista da WTA, que conquistou títulos em Lugano, na Suíça, e Rabat, no Marrocos, em seus últimos torneios e vinha de 13 vitórias consecutivas. Ela havia estreado em Madri, por sinal, batendo a sua compatriota Alison Van Uytvanck, mas desta vez ficou longe de ameaçar o favoritismo de Halep.

Campeã das últimas duas edições do importante torneio espanhol, a romena atropelou no primeiro set ao confirmar todos os seus saques e aproveitar três de cinco chances de quebrar o serviço da adversária para aplicar um "pneu" (6/0). Em seguida, na segunda parcial, a número 1 do mundo voltou a fazer valer todos os seus saques e converteu dois de oito break points para impor o 6/3 que liquidou o confronto.

Com a vitória fácil, Halep avançou para enfrentar na próxima fase da competição a checa Kristyna Pliskova, que em outra partida do dia derrotou a espanhola Sara Sorribes por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2.

Em outro duelo já encerrado nesta terça-feira em Madri, a checa Petra Kvitova justificou a condição de décima cabeça de chave ao superar a porto-riquenha Monica Puig por 6/3 e 7/6 (10/8) e também assegurou lugar nas oitavas de final.

Campeã em Madri em 2011 e 2015, Kvitova terá como próxima adversária a ganhadora da partida entre a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich e a estoniana Anett Kontaveit, também prevista para acabar nesta terça na capital espanhola.

Por causa da chuva que já atrasou um pouco a programação do dia em Madri, apenas estes três jogos da chave feminina de simples foram concluídos até o final da manhã desta terça (no horário de Brasília).