Halep arrasa norte-americana e estreia com vitória em Cincinnati

A romena Simona Halep não teve dificuldades pra estrear com vitória no Torneio de Cincinnati, nos Estados Unidos. Nesta terça-feira, a cabeça de chave número 2 da competição confirmou o favoritismo diante da anfitriã Taylor Townsend ao triunfar por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1.

Número 2 do ranking, Halep precisou de pouco mais de uma hora para despachar a adversária, 134.ª do mundo e que veio do qualifying. Depois de um primeiro set difícil e de ter o saque quebrado duas vezes, a romena arrancou na segunda parcial para confirmar o triunfo.

Em busca de seu segundo título no ano, e 16.º na carreira, Halep disputará agora as oitavas de final em Cincinnati. Ela terá pela frente a vencedora do confronto entre a letã Anastasija Sevastova, cabeça de chave número 14, e a italiana Roberta Vinci, 42.ª colocada no ranking da ATP.

Sétima favorita do torneio, a britânica Johanna Konta também avançou às oitavas de final nesta terça-feira, ao bater na estreia a holandesa Kiki Bertens, número 27 do mundo. Dominante, a tenista eliminou a adversária ao fazer 2 sets a 0, com duplo 6/3, em 1h16min de confronto.

Foram quatro quebras de serviço para Konta, que agora aguarda para conhecer sua próxima adversária. Nas oitavas, ela terá pela frente a eslovaca Dominika Cibulkova, cabeça de chave número 11, ou a francesa Alize Cornet, 45.ª do ranking.

Outra cabeça de chave que passeou para confirmar a vitória nesta terça, mas pela primeira rodada, foi Venus Williams. A norte-americana, nona favorita em Cincinnati, despachou sua compatriota Alison Riske por 2 sets a 0, com direito a "pneu" e parciais de 6/2 e 6/0, em somente 1h06min de partida.

Venus se impôs diante da número 46 do mundo e quebrou o saque da adversária em seis oportunidades para fechar. Agora, duela com a australiana Ashleigh Barty, 48.ª do ranking, que eliminou na estreia a norte-americana Varvara Lepchenko em dois sets, com duplo 6/4.

Mas não foram todas as favoritas que se classificaram nesta terça. A polonesa Agnieszka Radwanska, décima cabeça de chave, por exemplo, caiu para a alemã Julia Goerges por 2 sets a 0, também com duplo 6/4. Já a letã Jelena Ostapenko, 12.ª, perdeu para a sérvia Aleksandra Drakrunic com parciais de 6/4 e 6/2.