Halep arrasa Svitolina e avança à decisão de Wimbledon pela 1ª vez na carreira

De forma arrasadora, em apenas 1 hora e 13 minutos, a romena Simona Halep conseguiu nesta quinta-feira a sua classificação, pela primeira vez na carreira profissional, à final de Wimbledon. Ex-número 1 do mundo, a atual sétima colocada do ranking da WTA cedeu apenas quatro games contra a ucraniana Elina Svitolina, oitava cabeça de chave no Grand Slam na grama de Londres, para vencer por 2 sets a 0, com as parciais de 6/1 e 6/3.

Com o resultado, a tenista romena garantiu vaga em sua quinta decisão de Grand Slam na carreira. Ela chegou três vezes em Roland Garros, com um título (em 2018) e dois vices (em 2014 e 2017) no saibro francês, e uma no Aberto da Austrália, perdendo a final na quadra rápida australiana para a dinamarquesa Caroline Wozniacki em 2018.

Na decisão, a romena espera a vencedora da segunda semifinal entre a norte-americana Serena Williams (10.ª do ranking) e a checa Barbora Strycova (54.ª colocada). Em termos de ranking, a chegada à final já garante a Halep o retorno ao Top 5. Independentemente do resultado na decisão deste sábado, ela será a número 4 do mundo na próxima atualização da WTA, na segunda-feira.

Caso a adversária da final será Serena, Halep tem um péssimo retrospecto contra a caçula das irmãs Williams. Venceu apenas um dos 10 confrontos entre elas no circuito profissional. A norte-americana já derrotou a romena três vezes em Grand Slams - uma delas em Wimbledon, oito anos atrás, pela segunda rodada. Se a rival for Strycova, a vantagem é para Halep, que tem cinco vitórias e apenas uma derrota contra a checa.

A partida na quadra central de Wimbledon começou com dois games longos. Após 20 minutos, Halep conseguiu quebrar o saque da rival e abriu 2/0. Svitolina até chegou a devolver a quebra na sequência, mas depois não teve mais chances e viu a romena fechar a parcial em 6/1.

No segundo set, o equilíbrio se manteve nos games iniciais, com o jogo empatado até o placar de 3/3. Na sequência, porém, Halep embalou duas quebras de saque consecutivas e marcou 6/3 para definir a sua classificação inédita à final em Wimbledon.