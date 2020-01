Halep avança e queda de Kerber fará Aberto da Austrália ter campeã inédita

Atual campeã de Wimbledon, a romena Simona Halep se classificou às quartas de final do Aberto da Austrália, nesta segunda-feira, ao derrotar em sets diretos a belga Elise Mertens por duplo 6/4.

Após vencer a primeira parcial com segurança, Halep parecia com o triunfo encaminhado ao conseguir uma quebra de serviço, mas Mertens respondeu e igualou o placar em 4/4. Só que aí a romena converteu o seu quinto break point no nono game e fechou o jogo na sequência, sem perder um ponto no seu game de serviço decisivo.

Quarto cabeça de chave do Aberto da Austrália, Halep foi finalista do torneio em 2018, ano da sua conquista em Roland Garros. Sua próxima adversária vai ser a estoniana Anett Kontaveit, que pela primeira vez atingiu as quartas de final de um Grand Slam.

Mas não foi fácil, tanto que ela precisou de uma virada para derrotar a polonesa Iga Swiatek, de apenas 18 anos, por 6/7 (4/7), 7/5 e 7/5. Além disso, perdeu o serviço quando sacava para fechar o jogo, o que a estoniana, a 28ª cabeça de chave em Melbourne, só conseguiu no serviço da adversária.

Também nesta segunda, ficou definido que a chave feminina do Aberto da Austrália terá uma campeã inédita após a eliminação da alemã Angelique Kerber, última campeã que ainda estava viva no torneio. A campeã de 2016 perdeu para a russa Anastasia Pavlyuchenkova por 6/7 (5/7), 7/6 (7/4) e 6/2.

Pavlyuchenkova, assim, se classificou às quartas de final em Melbourne pelo segundo ano seguido. Ela, porém, oscilou na partida, tanto que perdeu o primeiro set após liderá-lo por 5/2. Mas depois de triunfar no segundo tie-break, abriu 4/0 na terceira parcial, encaminhando seu triunfo.

Algoz da checa Karolina Pliskova, a quem derrotou na terceira rodada, Pavlyuchenkova agora terá pela frente a espanhola Garbiñe Muguruza, que nesta segunda-feira derrotou a holandesa Kiki Bertens, nona cabeça de chave, por duplo 6/3. Dona de dois títulos de Grand Slam, Muguruza chegou ao Aberto da Austrália após abandonar o Torneio de Hobart por causa de uma virose. Mas garante que tem se sentido melhor a cada dia.

Os outros dois confrontos das quartas de final da chave feminina do Aberto da Austrália vão ser Ashleigh Barty (Austrália) x Petra Kvitova (República Checa) e Sofia Kenin (Estados Unidos) x Ons Jabeur (Tunísia).