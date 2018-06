Halep avança e Wozniacki perde nas oitavas em Roland Garros

As duas principais cabeças de chave de Roland Garros tiveram destinos opostos nesta segunda-feira, no saibro de Paris. A romena Simona Halep, atual número 1 do mundo, avançou às quartas de final, enquanto a dinamarquesa Caroline Wozniacki se despediu ainda nas oitavas, no complemento de jogo interrompido no domingo. Estes resultados podem afetar a briga pela liderança do ranking da WTA.

+ Djokovic supera Verdasco e encara surpresa italiana nas quartas em Roland Garros

Halep foi a primeira a entrar em quadra nesta segunda. E ela não permaneceu muito tempo sobre o saibro. Foram apenas 59 minutos para superar a belga Elise Mertens pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1. Mertens era a 16ª cabeça de chave no Grand Slam francês e vinha de dois títulos sobre o saibro na temporada.

A tenista romena dominou a partida contra a belga ao mostrar maior precisão ao longo dos dois sets. Foram apenas 13 erros não forçados, contra 22 da rival. No total, Halep somou quase o dobro de pontos da adversária: 61 a 37.

Nas quartas de final, a atual líder do ranking vai enfrentar a vencedora do duelo entre a alemã Angelique Kerber, ex-número 1 do mundo, e a embalada francesa Caroline Garcia. As duas vão se enfrentar ainda nesta segunda.

Enquanto Halep avançava, Wozniacki se despedia de Paris. A campeã do Aberto da Austrália caiu diante da jovem russa Daria Kasatkina por 2 a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/3. O jogo teve início no domingo, mas foi paralisado por falta de luz natural. A dinamarquesa liderava o placar por 7/6 (7/5) e 3/3.

Na retomada da partida, a russa de 21 anos manteve o forte ritmo. Ela obteve uma quebra ao fazer 5/3 no segundo set e fechou o jogo. Kasatkina nunca havia passado das oitavas de final de um Grand Slam. Nas quartas, a russa vai enfrentar a norte-americana Sloane Stephens, atual campeã do US Open e décima cabeça de chave em Paris.

Apesar da eliminação, Wozniacki ainda tem chances de assumir a liderança do ranking na próxima segunda-feira. Para tanto, terá que torcer pela queda de Halep na próxima partida em Roland Garros. E também terá que torcer por um revés da espanhola Garbiñe Muguruza, que não poderia alcançar a final.