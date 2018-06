Halep avança na China e garante liderança do ranking até o Aberto da Austrália

Simona Halep se manterá na liderança do ranking da WTA até a disputa do Aberto da Austrália, previsto para começar em 15 de janeiro. Foi o que assegurou nesta quarta-feira a tenista da Romênia ao se classificar às quartas de final do Torneio de Shenzhen, na China.

Não foi, porém, um triunfo fácil, tanto que Halep demorou a deslanchar e só o assegurou de virada. A número 1 do mundo passou pela chinesa Ying-Ying Duan, a 91ª colocada no ranking, ao superá-la por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/1 e 6/2, em 1 hora e 37 minutos.

Essa foi a segunda vitória de Halep em dois duelos com a tenista da China. E agora ela vai encarar a bielo-russa Aryna Sabalenka nas quartas de final do Torneio de Shenzhen.

Também nesta quarta-feira, a romena Irina-Camelia Begu (43ª) superou a russa Ekaterina Alexandrova por 4/6, 6/1 e 6/2 e enfrentará a húngara Timea Babos nas quartas de final. As checas Katerina Siniakova e Kristyna Pliskova também venceram os seus jogos e agora vão duelar por uma vaga nas semifinais.

O outro confronto das quartas de final do Torneio de Shenzhen já estava definido e será entre a russa Maria Sharapova, ex-número 1 do mundo, e a casaque Zarina Diyas.