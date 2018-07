Halep avança na estreia em Pequim e Cibulkova é eliminada

Com três das dez tenistas do ranking da WTA em quadra nesta terça-feira no Torneio de Pequim, na China, apenas a eslovaca Dominika Cibulkova decepcionou e foi eliminada na sua partida de estreia. Já a romena Simona Halep e a russa Svetlana Kuznetsova avançaram às oitavas de final.

Número 5 do mundo, Halep derrotou a belga Yanina Wickmayer, 55ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com duplo 6/2, em apenas 59 minutos. A romena disparou seis aces no duelo e converteu cinco de sete break points e só perdeu o seu saque uma vez.

A próxima adversária de Halep já está definida e será a chinesa Shuai Zhang, número 36 do mundo, que passou pela norte-americana Alison Riske (60ª colocada no ranking) por 6/3, 4/6 e 7/6 (7/4).

Kuznestova, a número 7 do mundo, venceu a japonesa Misaki Doi (31ª) por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5. Agora ela fará um duelo entre duas Top 10 com a norte-americana Madison Keys, a número 9 do mundo, contra quem está em desvantagem de 2 a 0 no confronto direto.

Já Cibulkova, a número 8 do mundo, perdeu para a francesa Alize Cornet, 58ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 5/7 e 6/2. Em busca de uma vaga nas quartas de final, ela terá pela frente a casaque Yaroslava Shvedova (39ª).

Embalada pelo título do Torneio de Wuhan, a checa Petra Kvitova, a número 11 do mundo, estreou com vitória em Pequim ao bater a italiana Roberta Vinci, a 143ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1. Sua próxima rival será a espanhola Garbiñe Muguruza, número 4 mundo.

Já a dinamarquesa Caroline Wozniacki (22ª) superou a italiana Roberta Vinci (16ª) por 6/3 e 6/2. Nas oitavas de final, ela vai duelar com a polonesa Agnieszka Radwanska, terceira colocada no ranking.