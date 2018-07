Halep bate Cibulkova, é campeã em Madri e fatura primeiro título em 2016

A romena Simona Halep acabou com seu jejum de títulos em 2016. Depois de passar em branco nos primeiros quatro meses da temporada, a número 7 do ranking sagrou-se campeã do Torneio de Madri neste sábado. Na decisão, ela derrotou a eslovaca Dominika Cibulkova por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.

Halep não teve maiores dificuldades para passar pela rival em 1h20min e faturar seu primeiro troféu do ano. Agora, são 12 títulos na carreira, sendo que o último havia sido conquistado em Shenzhen, no ano passado.

Para triunfar neste sábado, Halep foi precisa e aproveitou as duas oportunidades que teve no primeiro set. No segundo, conseguiu outra logo no início, soube resistir aos ataques de Cibulkova em seu serviço e fechou o duelo com um ace.

Com a conquista, Halep deve subir no ranking e se aproximar das primeiras colocadas. Já Cibulkova perdeu a chance de conquistar seu segundo título no ano, o sexto na carreira, mas também deve ser beneficiada com a ascensão no ranking após a boa campanha. Atualmente, ocupa a 38.ª colocação.

Este foi o quinto duelo entre Halep e Cibulkova e mesmo com ranking bem inferior ao da romena, a eslovaca leva vantagem com três vitórias. A última vitória de Halep sobre a adversária havia ocorrido em 2012, em Bruxelas, na Bélgica.