Halep bate fácil Bouchard na estreia no Masters da WTA

No duelo entre tenistas estreantes no Masters da WTA, torneio que reúne as oito melhores tenistas da temporada, a romena Simona Halep se deu melhor. Nesta segunda-feira, em partida válida pelo Grupo Vermelho, a número 4 do mundo derrotou a canadense Eugenie Bouchard, quinta colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em 1 hora e 8 minutos.

A partida desta segunda-feira em Cingapura foi a terceira entre Halep e Bouchard, todas elas realizadas nesta temporada, e a segunda vencida pela romena. Com isso, ela largou na frente no Grupo Vermelho em busca de uma vaga nas semifinais, assim como a norte-americana Serena Williams, que derrotou a sérvia Ana Inanovic, também em dois sets.

Nesta segunda-feira, Halep começou a partida de forma arrasadora e abriu 4/0 com quebras de serviço no primeiro e terceiro games. Assim, só precisou administrar a vantagem e salvar os dois break points que Bouchard teve para fechar a parcial em 6/2.

No segundo set, Halep seguiu soberana e nem teve o seu saque ameaçado por Bouchard. A romena conseguiu quebras de serviço no terceiro e nono games e, assim, venceu o set por 6/3 e a partida por 2 sets a 0.

A chave de simples do Masters da WTA prossegue nesta terça-feira com o início do Grupo Branco. A russa Maria Sharapova vai encarar a dinamarquesa Caroline Wozniacki. Depois, a checa Petra Kvitova duelará com a polonesa Agnieszka Radwanska.