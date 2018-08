Halep bate francesa e encara australiana na semifinal em Montreal

A tenista romena Simona Halep garantiu nesta sexta-feira sua vaga na semifinal do Torneio de Montreal, no Canadá. Depois de uma sequência dura de jogos na quinta, a número 1 do mundo venceu a francesa Caroline Garcia em sets diretos, com parciais de 7/5 e 6/1, em 1h25min.

Halep entrou em quadra nesta sexta após vencer duas partidas na quinta, mesmo com dores no pé. Diante da sexta cabeça de chave, a romena impôs pressão do começo ao fim e faturou cinco quebras de saque, em 13 oportunidades. Garcia, atual 6ª colocada do ranking, obteve apenas uma quebra na partida, sem conseguir ameaçar a vitória da favorita.

Na semifinal, a tenista da Romênia, campeã de Roland Garros, vai duelar com a australiana Ashleigh Barty, 16ª colocada do ranking. Ela avançou na chave ao superar a holandesa Kiki Bertens por 6/3 e 6/1.

A outra semifinal terá a norte-americana Sloane Stephens e a ucraniana Elina Svitolina. Terceira cabeça de chave, a tenista dos Estados Unidos derrotou a letã Anastasija Sevastova por 2 sets a 0, com duplo 6/2. Já Svitolina, quinta cabeça de chave, despachou a belga Elise Mertens por 7/5 e 6/3.