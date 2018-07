Halep bate japonesa de virada e se classifica às oitavas em Roland Garros

Em busca de seu primeiro título em Paris, Halep luta para ao menos igualar sua melhor campanha no Grand Slam, obtida em 2014, quando chegou à final. Para isso, terá que passar nas oitavas pela australiana Samantha Stosur, 21.ª cabeça de chave, que eliminou nesta sexta a checa Lucie Safarova, 11.ª favorita, em três sets: 6/3, 6/7 (0/7) e 7/5.

Apesar do triunfo, Halep começou bem abaixo de seu melhor tênis nesta sexta e viu a japonesa tomar conta do confronto. Em dia bastante irregular no saque das duas tenistas, Osaka foi um pouco melhor, conseguiu três quebras, contra duas da adversária, e largou em vantagem.

Se não conseguia encontrar a regularidade em seu serviço, Halep passou a atacar o da adversária e a estratégia deu certo. Foram três quebras para ela, contra uma de Osaka, no segundo set. No terceiro, mais uma vez a romena cedeu uma quebra para a japonesa, mas confirmou duas, que a levaram à vitória.

Outra favorita que venceu nesta sexta foi a espanhola Garbiñe Muguruza. A quarta cabeça de chave não teve qualquer dificuldade para atropelar a belga Yanina Wickmayer por 2 sets a 0, com direito a "pneu": 6/3 e 6/0.

Nas outras partidas já encerradas do dia, a romena Irina Camelia Begu, 25.ª cabeça de chave, passou pela alemã Annika Beck por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6 e 6/1. Agora, duelará com a norte-americana Shelby Rogers, que surpreendeu a checa Petra Kvitova, décima cabeça de chave, por 2 sets a 1, com parciais de 6/0, 6/7 (3/7) e 6/0.