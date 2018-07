Halep bate Kerber e irá encarar Keys em sua 2ª final consecutiva em Montreal

Quinta cabeça de chave no Canadá e atual quinta colocada do ranking mundial, Halep desbancou a vice-líder da WTA em 1h38min de confronto, que ela começou de forma avassaladora ao aplicar um "pneu" (6/0) no primeiro set.

A sua adversária na decisão será a norte-americana Madison Keys, décima pré-classificada e atual 12ª tenista do mundo, que na outra semifinal deste sábado arrasou a eslovaca Kristina Kucova com parciais de 6/2 e 6/1.

A jogadora dos Estados Unidos já chegou a bater Halep um vez, no primeiro confronto entre as duas, no Torneio de Sydney de 2014, mas depois foi derrotada nos dois duelos seguintes, em Roma naquele mesmo ano e agora em 2016 na última edição de Wimbledon, no qual caiu por 2 sets a 1 no Grand Slam realizado em Londres.

No ano passado, Halep foi à final em Toronto, mas precisou abandonar o jogo no terceiro set e viu a suíça Belind Bencic ficar com o título. Neste sábado, a romena deu o troco em Kerber após ter sido superada pela alemã nas quartas de final de Wimbledon.

Halep foi campeã do Torneio de Bucareste há duas semanas e buscará o seu segundo título no ano, assim como o 13º de simples em sua carreira. Já Keys foi campeã neste ano em Birmingham, evento preparatório para Wimbledon, e vai atrás do seu segundo troféu no circuito da WTA.