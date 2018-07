Halep bate Petkovic e fatura seu primeiro título da WTA

NUREMBERG - A romena Simona Halep conquistou neste sábado seu primeiro título da WTA. Número 58 do ranking, ela derrotou a alemã Andrea Petkovic na decisão do Torneio de Nuremberg por 2 sets a 0, com duplo 6/3, e quebrou o jejum que durava mais de quatro anos, já que atua no circuito desde 2009.

Em 1h23, Halep soube se defender bem das investidas de Petkovic, anotou seis aces e salvou os oito break points que a adversária teve. Nas poucas vezes que ameaçou o saque da adversária, a romena foi mais eficiente e conseguiu três quebras em quatro oportunidades para fechar a partida.

Cabeça de chave número 7 do torneio, Halep chegou à final depois de passar pela quinta favorita, a checa Lucie Safarova, nas semifinais. Ela contou ainda com a colaboração de Petkovic, que, para avançar à decisão, eliminou a grande favorita da competição: a sérvia ex-número 1 do mundo Jelena Jankovic.