Halep celebra título de Wimbledon com mais de 30 mil fãs em Bucareste

Mais de 30 mil pessoas recepcionaram, nesta quarta-feira, a romena Simona Halep, campeã do Torneio de Wimbledon, após derrotar na final a norte-americana Serena Williams. A grande conquista aconteceu no sábado, pelo placar de 2 sets a 0, na grama de Londres.

"Quero compartilhar este prêmio com vocês, ele pertence a todos e para todo o país", disse a tenista de 27 anos, enquanto os fãs gritavam seu nome, na Arena Nacional de Bucareste, capital da Romênia.

"Vamos aproveitar este momento. Espero repetir essa noite mágica", acrescentou a jogadora, que no último sábado venceu o seu segundo torneio de Grand Slam, após aplicar duplo 6/2, em apenas 55 minutos na rival norte-americana. "Foi um sonho que se tornou realidade", afirmou a quarta colocada no ranking mundial.

Em 2018, a atleta nascida em Constanta, cidade no Mar Negro, ganhou Roland Garros. "Espero que este prêmio possa inspirar o maior número possível de crianças a praticar esporte", disse Halep. "Tudo é possível, se você tem confiança em si mesmo."

A tenista agradeceu a presença de Ilie Nastase e Ion Tiriac, duas lendas do tênis romeno. "Vocês me fizeram amar este esporte", disse a atleta, que terminou em primeiro lugar no ranking nos dois últimos anos. Ela será condecorada pelo presidente romeno Klaus Iohannis nos próximos dias.