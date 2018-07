Halep confirma favoritismo na estreia em Bucareste Depois de chegar perto do título de Wimbledon - perdeu a semifinal para a canadense Eugenie Bouchard -, a tenista romena Simona Halep joga agora em casa, diante da sua torcida no Torneio de Bucareste, na Romênia. Na estreia desta quarta-feira, ela ganhou fácil da holandesa Indy de Vroome, por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/4.