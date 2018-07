Halep derrota australiana na estreia em Montreal; Muguruza abandona

Uma das principais favoritas, a romena Simona Halep não teve dificuldade para vencer em sua estreia no Torneio de Montreal, no Canadá. Nesta terça-feira, a cabeça de chave número 5 precisou de somente 1h16min para eliminar a australiana Daria Gavrilova, 45.ª colocada do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

Halep passeou em quadra e só levou um pequeno susto no segundo set, quando permitiu uma quebra à adversária. Mas a romena também soube atacar o serviço de Gavrilova e aproveitou cinco de 13 oportunidades de quebra para arrancar para o tranquilo triunfo.

Agora, a ex-número 2 do mundo espera para conhecer sua segunda adversária no Canadá. Ela terá pela frente quem passar do confronto entre a checa Karolina Pliskova, 14.ª cabeça de chave, e a italiana Sara Errani.

O favoritismo de Halep aumentou depois que Serena Williams desistiu antes da competição e, nesta terça-feira à noite, Garbiñe Muguruza também abandonou. Momentos antes de entrar em quadra para estrear, a espanhola cabeça de chave número 3 anunciou sua saída do torneio por problemas estomacais.

"Sinto-me bastante decepcionada, porque havia me preparado bastante para este torneio. Vinha me sentindo mal e havia consultado o médico. Pensei que ia me sentir melhor hoje, mas no último momento não estava suficientemente bem para jogar", afirmou.

Com o abandono de Muguruza, a norte-americana Varvara Lepchenko ganhou uma chance na chave principal e já conseguiu sua primeira vitória em Montreal. Ela eliminou a britânica Naomi Broady por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/3.

Outra norte-americana que venceu nesta terça foi Vânia King, que passou pela húngara Timea Babos em três sets: 6/4, 3/6 e 6/3. Já a eslovaca Dominika Cibulkova, 11.ª cabeça de chave, eliminou a colombiana Mariana Duque-Mariño em dois sets, com um duplo 6/2.