Halep derrota Pliskova e conquista título do Torneio de Dubai

A romena Simona Halep conquistou neste sábado o título do Torneio de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Cabeça de chave número 1, a quarta colocada no ranking da WTA confirmou o seu favoritismo e derrotou na decisão a checa Karolina Pliskova, número 18 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/4), em 1 hora e 46 minutos.

A vitória no primeiro duelo com Pliskova garantiu a Halep o décimo título da sua carreira, sendo o segundo nesta temporada - em janeiro, foi campeã do Torneio de Shenzhen, na China. Enquanto isso, a checa segue sem levantar taças em 2015.

No primeiro set da decisão deste sábado, Halep salvou os dois break points que Pliskova teve e aproveitou a sua única oportunidade para quebrar o serviço da checa, vencendo a parcial por 6/4.

O segundo set da decisão acabou sendo marcado pelas várias quebras de serviço, sendo quatro para cada tenista. Assim, a definição da parcial seguiu para o tie-break.

Halep acabou se dando melhor ao fazer três pontos seguidos quando o placar estava empatado em 4/4 e venceu por 7/4, assegurando o título do Torneio de Dubai, com uma campanha em que ela também passou pela russa Ekaterina Makarova e pela dinamarquesa Caroline Wozniacki antes da decisão deste sábado.