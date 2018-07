Halep derrota russa e se garante nas quartas de final na China

A romena Simona Halep não encontrou muita dificuldade para se garantir nas quartas de final do Torneio de Shenzhen, na China. A número 3 do mundo avançou nesta quarta-feira ao derrotar a russa Natalia Vikhlyantseva, de 17 anos e 584ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com um duplo 6/2, em 1 hora e 1 minuto.

Halep converteu cinco de dez break points na partida e perdeu o seu saque apenas uma vez. Agora, a romena disputará uma vaga nas semifinais do torneio chinês com a croata Aleksandra Krunic, número 84 do mundo, que venceu de virada a eslovaca Anna Scmiedlova por (3/6, 7/6 e 6/1).

Número 47 do mundo, a suíça Timea Bacsinszky passou às quartas de final em Shenzhen ao bater a italiana Karin Knapp (7/5 e 6/2). Sua próxima adversária será a russa Vera Zvonareva, hoje apenas a número 250 do mundo, que bateu a turca Cagla Bueyuekakcay (6/3 e 7/6).

Número 69 do mundo, a checa Tereza Smitkova será a adversária da compatriota Petra Kvitova nas quartas de final do Torneio de Shenzhen após derrotar Katerina Siniakova (6/3, 2/6 e 6/1), também da República Checa.