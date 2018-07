Halep derrota Stosur e avança às quartas de final em Madri

Em duelo de cabeças de chave no Torneio de Madri, a romena Simona Halep fez valer seu melhor momento no circuito e derrotou nesta quarta-feira a experiente australiana Samantha Stosur por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/4. Num duelo equilibrado, a cabeça de chave número 3 superou a cabeça 16 e fechou o jogo após 1h52min.

Ex-número dois do mundo, Halep venceu o set inicial ao aproveitar a única chance de quebra cedida pela rival. No segundo set, porém, a romena não resistiu ao crescimento da ex-Top 10 e sofreu o empate. E, na terceira parcial, a atual número 8 do mundo aperfeiçoou o saque e fechou o set e a partida sem sofrer ameaças no serviço.

Nas quartas de final, a tenista da Romênia vai enfrentar a norte-americana CoCo Vandeweghe, que avançou ao superar a espanhola Carla Suárez Navarro por 5/7, 6/4 e 7/5.

Outra cabeça de chave a avançar na chave nesta quarta foi a russa Svetlana Kuznetsova. A oitava pré-classificada bateu a chinesa Wang Qiang por 6/4 e 7/5. Sua próxima adversária será a vencedora do duelo entre a alemã Angelique Kerber, que voltará a ser a número 1 do mundo na próxima segunda-feira, e a canadense Eugenie Bouchard. Também avançaram nesta quarta-feira a holandesa Kiki Bertens, a letã Anastasija Sevastova e a romena Sorana Cirstea.