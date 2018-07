Halep derrota Wozniacki e faz final com checa em Dubai

Com o resultado, Halep ficou muito perto de igualar sua maior conquista da carreira e de retomar o terceiro lugar no ranking da WTA. Se for campeã, ela vai repetir a campanha de Doha, no ano passado, quando levantou seu troféu mais importante - de nível Premier 5. Halep busca seu 10º título da carreira, e o segundo do ano (foi campeã em Shenzhen, na China).

Sua adversária na final será a checa Karolina Pliskova, surpresa da chave de Dubai. Antes de chegar à decisão, ela eliminou cabeças de chave como a sérvia Ana Ivanovic, ex-líder do ranking, e a checa Lucie Safarova. Nesta sexta, ela derrotou a espanhola Garbiñe Muguruza por 6/4, 5/7 e 7/5.

Atual número 18 do mundo, Pliskova vai disputar a segunda final da temporada. Em Sydney, ficou com o vice ao ser derrotada pela checa Petra Kvitova. Ela tem três títulos no circuito profissional, todos de pouca expressão. O troféu em Dubai será o auge de sua carreira.