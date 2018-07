Halep e Azarenka estreiam com vitória no Torneio de Birmingham O Torneio de Birmingham começou bem para a romena Simona Halep e para a bielo-russa Victoria Azarenka. Nesta terça-feira, as duas, que estão entre as favoritas da competição inglesa, estrearam com vitória. Halep passou pela britânica Naomi Broady por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Já Azarenka derrotou a norte-americana Varvara Lepchenko, também em dois sets: 7/6 (9/7) e 6/4.